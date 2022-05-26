«Подумаем, как жить дальше»: Юрий Шевчук сообщил о готовности ехать в Израиль

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук признался, что не против поехать в Израиль. Музыкант побеседовал с местным журналистом на радиоэфире «Гостиный двор», и во время общения сделал ряд заявлений.

В частности, артист высказался об уехавших за границу коллегах, рассказал об отказе выступать в родной Уфе, поведал об отмененных концертах. У «ДДТ» новая концертная программа, которую музыкант хотел бы продолжить исполнять, и сообщил о готовности поехать за границу.

«Приглашайте нас в Израиль, мы с удовольствием приедем, дадим на каком-нибудь стадионе, во дворце спорта, все обнимемся и подумаем, как жить дальше», — выразил желание музыкант.

Ведущий заверил, что на Земле обетованной очень много поклонников, которые его ждут и поддержат.

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