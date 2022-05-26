«Все свои гонорары перечисляю»: Юрий Шевчук рассказал, что помогает украинским беженцам

Многие звезды российского шоу-бизнеса не остались безучастны к судьбе беженцев с Донбасса. Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук признался, что все восемь лет оказывает поддержку украинскому региону, страдающему от гнета с Запада.

С началом украинской кампании в феврале Шевчук не перестал заниматься благотворительностью. Артист поведал в израильском радиоэфире «Первого радио», что сейчас работает бесплатно.

«Мне говорят: вот, что вы делали восемь лет? Мы деньги перечисляли детям Донбасса, через фонд «Доктор Лиза». Мы вот сейчас, с 24 числа, шесть концертов сыграли, я работаю бесплатно, все свои гонорары перечисляю беженцам с Украины. Потому что мне так легче. И я сейчас говорю это не ради пафоса, а потому что мне так легче», — признался Шевчук.

Ранее стало известно, что на Шевчука составили протокол о правонарушении — музыкант позволил себе нелестно высказаться о российской армии.

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