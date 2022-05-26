«На концертах сидят специальные люди, которые все записывают»: оскандалившийся Юрий Шевчук рассказал, что произошло

Юрий Шевчук на концерте в Уфе оскандалился, сделав оскорбляющее российскую армию заявление. За это на него был составлен протокол о дискредитации. Как это было, Шевчук рассказал в беседе с израильским журналистом на радиопрограмме «Гостиный двор».

Журналист спросил у артиста, кто бы мог сообщить в органы о сказанной речи Шевчука. На что музыкант поведал, как все произошло.

«Я думаю, что на концертах наших сидят специальные люди, которые все записывают. И они позвонили, и действительно, там стояло два автобуса с омоновцами, на меня на одного. И меня закрыли в гримерке, человек 6-10, и мы там час с ними рубились. Было интересно, потому что я с ними беседовал и лекцию им прочитал про войну и мир», — рассказал артист.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!