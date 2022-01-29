«Это так трогательно»: Филипп Янковский высказался о «Золотом орле», которого получил вместе с сыном

Накануне были подведены итоги кинопремии «Золотой орел». Лучшей была признана картина «Серебряные коньки» Михаила Локшина. А вот приз за лучшую мужскую роль достался Филиппу Янковскому, который сыграл в «Иване Денисовиче». А лучшая мужская роль второго плана оказалась у его сына – Ивана Янковского, который снялся в картине «Огонь».

«Получить приз с сыном в один день — это так трогательно, да? Поздравляю, Оксана!» — обратился Филипп Олегович к жене, Оксане Фандере, аплодировавшей ему из зала.

Напомним, в прошлом году Филипп Янковский и Оксана Фандера стали дедушкой и бабушкой. Внука им подарили сын Иван и его жена Диана Пожарская. Мальчика назвали в честь знаменитого прадеда – Олег.

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