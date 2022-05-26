«Они не преображают, а потрясают своим развратом»: Будина — о Моргенштерне* и Милохине

Как отметила актриса, для нее подобные персонажи самые настоящие «фашисты от культуры».

Актриса Ольга Будина заявила, что такие популярные у молодежи персонажи, как рэпер Моргенштерн* и блогер Даня Милохин «не творят, а вытворяют».

«Они не преображают, а потрясают своим развратом. Они словно говорят: «Будь никем, забудь про все чувства и инстинкты выше пояса, презирай, оскорбляй, уничтожай все живое и будешь в шоколаде, как мы». Для меня они самые настоящие фашисты от культуры». Ольга Будина

Как отметила Ольга Будина, ее сторонники хотят жить в ладу со своими детьми «вопреки отпрыскам глобалистической помойки». По ее словам, сейчас как никогда необходим указ президента об утверждении традиционных нравственных ценностей. Только это, как она считает, может положить конец сатанинскому бесчинству, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Моргенштерн* еще в прошлом году уехал из России. Даня Милохин сейчас находится в Казахстане, где пытается завоевать любовь местных жителей.

* — признан в РФ иноагентом.

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