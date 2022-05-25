Ольга Будина: «Чулпан Хаматова не скоро смоет с себя этот позор»

Звезда сериала «Таежный роман» Ольга Будина прокомментировала отъезд из России ее коллеги по театру Чулпан Хаматовой. Актриса заявила, что для нее это очень болезненная тема.

«Она ведь не просто уехала, а публично оскорбила наш народ и те награды, которые получила от своей страны, она растоптала всю доброту и всю ту щедрость, с которой ее одаривали любовью зрители. Она просто помножила всех на ноль. Чулпан Хаматова не скоро смоет с себя этот позор», — так считает 47-летняя Ольга Будина в интервью «Собеседнику».

Будина напомнила, что Хаматовой придется теперь чуть ли не каждый день говорить о том, что ей стыдно за Родину. Ведь на Западе она сможет работать только при таких условиях.

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