«Она ведь не просто уехала»: Будина уверена, что Хаматова продолжит поливать страну грязью

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова после февральских событий эмигрировала в Латвию, откуда сделала несколько громких заявлений. Например, она публично отреклась от звания народной артистки, приняла участие в антироссийских митингах, а также не раз высказала свое мнение о происходящем.

На заявления Хаматовой отреагировали многие знаменитости. Актриса Ольга Будина, например, считает, что ее сбежавшая коллега продолжит антироссийскую патетику, а значит мы ее еще не раз услышим.

«Мы с Чулпан – прямая противоположность друг другу и всегда находились в разных окопах, для нее Горбачев – друг, для меня – враг. Она ведь не просто уехала, а публично оскорбила наш народ и те награды, которые получила от своей страны, она растоптала всю доброту и всю ту щедрость, с которой ее одаривали любовью зрители. Она просто помножила всех на ноль. И как мы уже понимаем, для того чтобы ей оставаться на Западе, нужно продолжать обливать грязью Россию», — поделилась Будина с «Собеседником».

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