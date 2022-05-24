Милохин, целуясь с Медведевой, начал крутить роман с другой

Поклонники Евгении Медведевой держали кулачки, наблюдая за выступлениями фигуристки на «Ледниковом периоде» с Даней Милохиным.

И сколько бы ни говорили знаменитости, что между ними ничего не было, многие так и не поверили им до конца — уж больно финальный поцелуй в одном из номеров выглядел убедительно. Да и искры так и летали между блогером и спортсменкой во время их выхода на лед.

Тем не менее, Даня Милохин продолжает твердить — его сердце было спокойно по отношению к Евгении Медведевой, тем более в это же время у него завязался новый роман с тиктокершей Катюшей (Екатериной Толстопятовой).

«Кладбище — это место, где мы в первый раз с Екатериной провели время вместе. Это был Хеллоуин», — вспомнил артист в эфире Youtube-шоу «Ты меня знаешь?»

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