«Сначала я не поверила своим глазам»: Будина заявила, что эфиры Лазаревой за гранью добра и зла

По словам актрисы, телеведущая ведет себя гадко и мерзко.

Актриса Ольга Будина заявила, что была просто потрясена от эфиров из Европы телеведущей Татьяны Лазаревой, которая откровенно поливает грязью родную страну.

«Вы слышали ее эфиры? Это за гранью добра и зла. Сначала я не поверила своим глазам, настолько это было гадко и мерзко. Таким людям, конечно, здесь не место». Ольга Будина

Как отметила Ольга Будина, если артист трудится в государственном учреждении, которое платит ему зарплату, и при этом высказывает свое недовольство политикой высших деятелей страны, то такому надо уезжать, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в феврале Татьяна Лазарева уехала на Украину для съемок в одном из проектов. Позже она начала вести эфиры и говорить много гадостей о родной стране. В России в ближайшие годы она, судя по всему, не появится.

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