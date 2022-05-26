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«Сначала я не поверила своим глазам»: Будина заявила, что эфиры Лазаревой за гранью добра и зла

По словам актрисы, телеведущая ведет себя гадко и мерзко.

«Сначала я не поверила своим глазам»: Будина заявила, что эфиры Лазаревой за гранью добра и зла
Ольга Будина. Фото: Global Look Press

Актриса Ольга Будина заявила, что была просто потрясена от эфиров из Европы телеведущей Татьяны Лазаревой, которая откровенно поливает грязью родную страну.

«Вы слышали ее эфиры? Это за гранью добра и зла. Сначала я не поверила своим глазам, настолько это было гадко и мерзко. Таким людям, конечно, здесь не место».

Ольга Будина

Как отметила Ольга Будина, если артист трудится в государственном учреждении, которое платит ему зарплату, и при этом высказывает свое недовольство политикой высших деятелей страны, то такому надо уезжать, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в феврале Татьяна Лазарева уехала на Украину для съемок в одном из проектов. Позже она начала вести эфиры и говорить много гадостей о родной стране. В России в ближайшие годы она, судя по всему, не появится.

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ЕвропаОльга БудинаРоссияТатьяна ЛазареваУкраина