«Родители победили»: Ольга Будина порадовалась отмене всех концертов Инстасамки в России

Актриса Ольга Будина в «Телеграм» порадовалась, что все концерты Инстасамки в России отменены. Молодая звезда эмигрировала в ОАЭ.
«Полгода активной работы, постоянный мониторинг, уголовное дело — и родители победили».
Ранее Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, заявила, что ее концерты в России не состоятся. Кроме того, она сказала, что не намерена приезжать больше в Россию и выступать перед своими поклонниками.
«Я родилась в России и буду очень скучать, но это вообще не наше место, не наш вайб, не наши жизненные цели», — заявила, в частности, Инстасамка.
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