«Никакую семью я сюда не перевозила»: Наргиз Закирова раскрыла, чем занимается в Узбекистане

Певица Наргиз Закирова в «Телеграме» рассказала, чем занимается в Узбекистане, куда она уехала из России.

«Я в Узбекистане. Никакую семью я сюда не перевозила. Я нахожусь здесь одна. Провожу время с родственниками. Готовлю новые проекты, чтобы потом дать им новое веяние и жизнь». Наргиз Закирова

По словам Наргиз Закировой, она не сбегает, не прячется, не лицемерит и не врет. «Всю правду говорю в лицо. Это моя природа. Такой я родилась. Может, хоть маленькую толику понимания я внесла», — заявила Наргиз Закирова.

Ранее Наргиз Закирова сообщила об отъезде в Узбекистан. Она находится в Ташкенте. При этом в ее соцсетях часто появлялись украинские флаги.

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