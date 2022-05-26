«Надо спасать остатки имущества, опрометчиво сложенного не в ту корзину»: Кормухина – о Гребенщикове

По словам певицы, у нее возникают вопросы, кто дал музыканту 12 миллионов долларов, которые он перевел украинцам.

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» высказалась по поводу новостей, что музыкант Борис Гребенщиков перевел 12 миллионов долларов в качестве помощи украинцам.

По ее словам, у нее есть вопросы, кто дал Гребенщикову такие большие деньги. Возможно, это те, кто забрал у олигарха Романа Абрамовича деньги за «Челси». По словам Кормухиной, раньше ни Гребенщиков, ни Абрамович «щедростью не страдали».

«Чего вдруг? А вдруг, как мы знаем, даже прыщи не вскакивают. Да мы понимаем, ребят! Надо спасать остатки имущества, опрометчиво сложенного не в ту корзину. Да и кураторам так проще подачки Зеленского с его шайкой подбрасывать, чтобы не злить свое население, уже реально испытывающее трудности с едой и прочими «радостями жизни». Ольга Кормухина

Ранее Борис Гребенщиков обмолвился, что дал в Германии серию концертов. По его словам, вырученные деньги он отдал в качестве помощи Украине.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.