«Бог ему судья»: Маршал оценил жест Гребенщикова, который перевел огромные деньги украинцам

По словам музыканта, перед Господом придется рано или поздно ответить каждому.

Певец Александр Маршал в программе «Антонимы» оценил поступок музыканта Бориса Гребенщикова, который перевел украинцам в качестве помощи 12 миллионов долларов.

«Мне что-то не верится, что он перевел украинцам 12 миллионов долларов. Бог ему судья, если это так. Если у него есть такие деньги и он считает нужным отправить туда, куда он отправил… Нам все потом придется отвечать перед Богом». Александр Маршал

По словам Александра Маршала, в конце шестидесятых годов в советской газете он прочитал, как пацаны в Белоруссии провалились в подвал, землянку. «Оказался там немецкий склад с вооружением, обмундированием. Они нарядились. Взяли Шмайссеры. И заскочили в деревню. Бабушки начали молиться. Вышел человек со списком коммунистов. Мы знаем людей, которые говорят в открытую, а есть те, о которых мы не знаем. Они придут со списками», — заявил Александр Маршал.

Ранее Борис Гребенщиков обмолвился, что дал благотворительные концерт в Германии. Заработанные 12 миллионов долларов он отдал в помощь украинцам.

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