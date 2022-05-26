«Ну просто взрослый пятиклассник»: Наталья Краснова вспомнила свое знакомство с молодым мужем

Любимый человек звезды моложе ее на 16 лет.

Блогер и стендап-комик Наталья Краснова в программе «Откройте, Давид!» рассказала о знакомстве со своим молодым мужем Игорем, которому сейчас всего 25 лет.

«Я для него сначала была как педагог. Мы станцевали под «Медлячок» Басты. Он просто меня обнимает, а я понимаю, что это пятиклассник, которого я когда-то учила. Ну просто взрослый пятиклассник. Когда ты встаешь с партнером, то ты только чувствуешь запах его тела. И я сразу подумала: «Мужик! Надо брать». Наталья Краснова

Как заметил муж Натальи Красновой, он никогда не думал, что они будут вместе. «Она — самодостаточная женщина. Зачем ей я? Она говорила себе, что это ненадолго. Но вместе мы уже 11 лет», — заявил муж Натальи Красновой.

Напомним, что Наталья Краснова – блогер из Челябинска. Ранее она была замужем за американским хоккеистом Дероном Куином. Пара рассталась в 2020 году.

Первым официальным спутником жизни блогера стал Александр Алымов. Они вместе играли в КВН. От этого брака у Красновой двое сыновей.

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