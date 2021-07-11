«Фамилию оставила»: Наталья Краснова вышла замуж в третий раз

В одной из последних Stories личной страницы в Instagram вайнера Натальи Красновой появилась подтверждение нового статуса знаменитости. Оказалось, популярный блогер вновь стала женой.

Наталья показала свидетельство о браке, а также рассказала о подготовке к торжеству. Краснова выбрала кружевное платье белоснежного оттенка с длинным шлейфом. В нем блогер станцевала танго. Именно этот вид танца приглянулся Красновой в качестве свадебного.

Кстати, самого жениха Наталья оставила в статусе инкогнито. Даже фамилию артистка менять не стала.

«Фамилию оставила прежнюю, не переживайте», — подчеркнула Краснова.

Отметим, что бракосочетание прошло в Челябинске. В родном городе Натальи состоялась и неофициальная часть мероприятия. Родственники блогера в качестве подарка на свадьбу исполнили песню «Красиво» Валерия Меладзе. Правда, заменив некоторые слова.

Сама невеста завила, что счастлива. А счастье, как известно, любит тишину. Поэтому о своем муже Краснова решила ничего не говорить.

Напомним, ранее Наталья была замужем за американским хоккеистом Дероном Куином. Пара рассталась в 2020 году. А первым официальным спутником жизни блогера стал Александр Алымов. Они вместе играли в КВН. От этого брака у Красновой осталось двое сыновей.

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