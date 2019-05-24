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Блогер Наталья Краснова дала Тодоренко совет, как получать миллионы просмотров

Девушка приехала из Челябинска в столицу, чтобы сняться в шоу известной телеведущей.

Блогер Наталья Краснова дала Тодоренко совет, как получать миллионы просмотров
Регина Тодоренко. фото: instagram.com/reginatodorenko/

Наталья Краснова продолжительное время ведет блоги на своем  YouTube-канале. Также она является мамой двоих детей и писательницей. В достаточно зрелом возрасте девушка начала снимать ролики, которые теперь приносят ей неплохой заработок. В прошлом году она также смогла задать вопрос Владимиру Путина во время «Прямой линии» и попросила узаконить профессию блогер. И вот теперь жгучая брюнетка приехала из Челябинска в Москву, чтобы сняться в шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной».

Телеведущая сразу поинтересовалась у гостьи, почему она каждый раз демонстрирует публике пышное декольте, когда записывает влоги. Наталья призналась, что это привлекает зрителей.

«Даже девочек, оказывается, привлекают сиськи. Ну вот так я выгляжу в жизни. Сначала подумала, может, как-то красиво одеться, а потому думаю: „Да ладно, будут же женские разговорчики“», — пояснила девушка.

Краснова призналась, что обычно для съемок долго красится и надевает соблазнительные наряды. фото: кадр из передачи «Пятница с Региной»

По словам Красновой, женский бюст — отличное оружие. «За один день сразу миллион просмотров, прикинь!» — добавила она. Также писательница отметила, что некоторые подписчики ей признавались, что подписывались на нее только из-за ее привлекательной внешности, а уже потом начинали замечать, что рассказывает она о важных вещах.

Краснова придумала для себя несколько разных образов. Например, «бьюти-богиня» — глуповатая особа, дающая советы о красоте. Именно этот персонаж пользуется особой популярностью у пользователей.

Наталья Краснова в гостях у Тодоренко. фото: кадр из передачи «Пятница с Региной»

По словам девушки, многих привлекает нестандартное поведение, глупые шутки и придуманные образы. Все это, вместе с акцентом на декольте, приносит блогеру миллионы просмотров и деньги за рекламу.

У Наташи подрастают два 12-летних сына. Она заверила, что они не смотрят ее влоги, а вот некоторые одноклассницы сыновей подписаны на нее.

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Наталья КрасноваРегина ТодоренкоШоу "Пятница с Региной"
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Блогер Наталья Краснова дала Тодоренко совет, как получать миллионы просмотров
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