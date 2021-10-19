«Она замужняя женщина»: Краснова рассказала, ревнует ли Преснякова к фигуристке Забияко

Модель Алена Краснова заявила, что совсем не ревнует своего мужа-музыканта Никиту Преснякова к его партнерше по проекту «Ледниковый период» — 27-летней фигуристке Наталье Забияко.

Как отметила Алена Краснова, Наталья Забияко ей нравится. Она рада, что Никите в партнерши досталась именно эта фигуристка. Как отметила Краснова, Забияко эффектная, красивая, миниатюрная девушка. Она поддерживает, чтобы звезды катались вместе, сообщает wmj.ru .

«Нет никакой ревности, мы взрослые люди, она замужняя женщина, мы знакомы с ее мужем, даже ужинали вместе. Поэтому я не против, а очень рада, что у него самая красивая и лучшая партнерша». Алена Краснова

Напомним, что Наталья Забияко в 2018 году выиграла на Олимпиаде серебряную медаль в командных соревнованиях. Она замужем за режиссером Данилом Гринькиным.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.