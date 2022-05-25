Орбакайте в «золотом» мини-платье с бахромой и сапогах-трубах «зажгла» на сцене в день рождения

Кристина Орбакайте с малых лет выступает на сцене. Она родилась в звездной семье и пошла по стопам мамы — Аллы Пугачевой. Однако ей пришлось приложить усилия, чтобы публика увидела ее талант.

Теперь она собирает полные залы зрителей, играет в театре и снимается в кино. Более того, артистка — мама троих детей — Никиты Преснякова, Дени Байсарова и Клавдии Земцовой. В последнее время она редко выходила в свет, так как готовилась к важному событию.

25 мая Орбакайте исполнился 51 год. Она откладывала свой концерт в честь юбилея, но теперь порадовала публику своим выступлением. Певица собрала аншлаг. Она исполнила свои хиты и новые треки.

На сцене артистка щегольнула в «золотом» платье с бахромой и бисером. Мерцающий наряд дополнили сапоги-трубы в тон. Кристина подчеркнула свою стройную фигуру. Она произнесла речь, пригласив всех в свой мир музыки.

Среди гостей была Саша Савельева. Экс-солистка группы «Фабрика», восхитилась выступлением коллеги. А муж певицы Кирилл Сафонов играет с Орбакайте в театре, поэтому тоже ее поддержал.

Поклонники осыпали комплиментами Кристину. Многие отметили, что с годами она только хорошеет. «Королева», «Столько силы в этой хрупкой женщине», «Она мамино продолжение», «Бесподобные образы и роскошный вокал», «Двигается как богиня», «Обожаю это красотку», «Замечательная! Все больше похожа на маму», «Ноги модельные», — прокомментировали кадры подписчики.

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