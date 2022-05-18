Алла Пугачева перестала прятаться от журналистов и ответила на главные вопросы

Примадонна развеяла слухи об эмиграции, продаже недвижимости и сообщила, когда приедет с детьми домой.

Алла Пугачева является одной из самых известных певиц в России. Она выпустила множество хитов и пела в дуэте с именитыми персонами. Теперь Примадонна уже редко дает концерты, а каждый ее выход в свет — целое событие.

При этом ее муж Максим Галкин порой показывает как они живут и хвастается достижениями детей: Лиза и Гарри. Но в этом году пара внезапно уехала в Израиль, чем спровоцировала появление множества слухов.

И хоть Алла Борисовна почти сразу сообщила, что уехала на каникулы, в СМИ стали писать, что на продажу выставлен даже замок супругов деревне Грязь, а она якобы ищет себе дом в Кесарии.

Когда двойняшки не прилетели и не вернулись в школу, также стали писать, что они уже учатся в Израиле. Но на днях Пугачева после посиделок в ресторане с Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым пообщалась с журналистами.

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — сказала Примадонна.

Певица развела все домыслы общественности. Она пояснила, что восьмилетние дети продолжают учебы, но в онлайн формате. По ее словам, они с мужем планируют вернуться домой к осени, чтобы проводить Лизу и Гарри в школу. Также Алла Борисовна намерена прокомментировать слухи о разладе в отношениях с Галкиным и разводе. Она это сделает в ближайшие выходные в эфире передачи, сообщает Пятый канал.

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