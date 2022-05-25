«За такими все гоняются»: Брежнева появилась на мероприятии в брюках — хите этого сезона

На модель с защипами рекомендовал обратить внимание Александр Рогов и женщин, и мужчин.

Певица Вера Брежнева впервые за долгое время отметилась на светской встрече. «Я посетила первое за три месяца мероприятие. Было очень волнительно», — рассказала звезда своим поклонникам в социальных сетях.

Знаменитость выставила в Сеть селфи со своим луком для этого вечера, представ в рубахе мужского кроя, накинутой поверх белой майки, а также в трендовых широких брюках с защипами на талии.

На эту модель советовал обратить внимание стилист Александр Рогов, когда сделал обзор новых трендов сезона на YouTube-канале Rogov live. Он уверен, что модники и модницы оценят их по достоинству, ведь они очень выгодно подают фигуру.

«За такими все гоняются по Москве, ищут, где бы купить», — сказал ведущий.

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