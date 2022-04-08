Вы выглядите в ней нелепо! Какая одежда категорически противопоказана взрослым женщинам, назвал Рогов

Александр Рогов считает, что зрелым модницам не стоит ориентироваться на стиль недавнего прошлого.

Стилист Александр Рогов в эфире своего YouTube-проекта «Обед с королевой» на канале Rogov live обсудил модные луки звезд со своей мамой. На примере аутфита певицы Любови Успенской он дал совет взрослым женщинам, как одеваться в их возрасте не стоит.

Артистка примерила полупрозрачный наряд в духе 90-х, и он не понравился ни модному эксперту, ни его родительнице, которые сочли его слишком вульгарным.

«Лук не модный. Сейчас вроде бы актуальны 90-е и нулевые, но мое мнение, что эта мода смотрится классно на тех, кто в это время не жил. Когда это немножко по-другому преподносится, более молодым поколением», — сказал Рогов.

Он посоветовал дамам возраста Любови Успенской одеваться в вещи более классические и элегантные. Ведущий привел в пример стиль Моники Белуччи, которая всегда выглядит достойно и предпочитает не эпатировать публику слишком смелыми нарядами.

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