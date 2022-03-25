«Не умеют у нас в семье откладывать»: брат Галкина проговорился, что муж Пугачевой остался без денег

Шоумен Максим Галкин увез семью в Израиль, их с Аллой Пугачевой отпуск (или лечение) продолжаются уже почти месяц. Примадонна обещала вернуться, но с ее мужем уже многие поспешили разорвать рекламные контракты.

К тому же, за границей заработать ему вряд ли удастся. По мнению продюсера Сергея Лаврова, юмор — дело специфическое, да и выступал артист исключительно на русском языке. Поэтому русский юмор Галкина не будет востребован.

Между тем, родной брат Максима Галкина намекнул, что шоумен совсем без денег. В интервью Дмитрий Галкин, который старше своего знаменитого родственника на 12 лет, проговорился, что ни он, ни Максим не умеют делать сбережения.

«Я всегда сразу все тратил, не копил. И Макс такой же. Не умеют у нас в семье откладывать. Хотя еще дед учил: мол, мальчики, будьте бережливы. Я у него тогда поинтересовался: «Дед, а ты много накопил за свою жизнь?» Он со смехом ответил: «Ничего».

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