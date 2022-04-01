С освежающим эффектом: Михалкова предстала в жакете в стиле Шанель, который Рогов советовал возрастным дамам

Твид никогда не выйдет из моды и всегда подчеркнет статусность его обладательницы.

Моду на твидовые жакеты среди женщин впервые ввела Коко Шанель. Именно благодаря ей теперь изделия из данной ткани всегда прочно ассоциируются со статусностью и роскошью. Поэтому примерив твидовый жакет, можно моментально повысить градус шика в своем образе.

Об этом рассказывал стилист Александр Рогов шоу «Шоп-контент» на канале YouTube Rogov live. Жакеты в стиле Шанель с четырьмя карманы сейчас снова в тренде, а если они белого цвета и свободного кроя, то отлично освежат внешний вид и уберут лишние объемы. Их эксперт советовал возрастным дамам особенно.

Юмористке Юлии Михалковой пока всего 38 лет, но она тоже не отказала себе в удовольствии примерить стильную вещь с эффектом шика. В своем телеграме она показала образ с ним, добавив луку молодежного акцента при помощи топа и джинсов.

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