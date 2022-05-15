«Наша семья»: счастливая Рита Агибалова из «Дома-2» предстала с мужем и детьми от разных браков

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова обрела счастье только во втором браке. В начале апреля она отметила семь лет со дня свадьбы с Павлом Марсо. В этом браке появилась на свет дочка Риты Бэлла.

Павел Марсо сумел подружиться и заменить отца сыну Риты Агибаловой Мите. Мальчик появился на свет в первом браке Маргариты с экс-участником «Дома-2» Женей Кузиным. Митя стал первым ребенком, рожденным на проекте.

Сейчас все семейство живет на Кипре. Здесь у Агибаловой и Марсо собственный особняк, дети пары ходят в школу и учатся на турецком и английском языках.

Рита Агибалова своими солнечными снимками в микроблоге доказывает, что в их отношениях с Павлом Марсо царит идиллия. В Международный день семьи Рита поделилась снимком, на котором предстала с подросшими детьми и мужем.

«Вот такой вам лайфстайл. Наша семья передает вам всем большой привет», — написала под фото Рита Агибалова.

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