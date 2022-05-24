Тарзан впервые прокомментировал конфликт с мамой Королевой

Артист и пенсионерка удалили друг друга из друзей в социальных сетях.

Многонациональным семьям сейчас довольно непросто сохранить мир в семье, поскольку взгляды на его нынешнее положение могут сильно разниться даже между мужем и женой.

В семье Наташи Королевой и Тарзана (Сергей Глушко) тоже живут люди разных национальностей. Певица – украинка, стриптизер – русский, не мудрено, что к ним стали пристально присматриваться со стороны.

В итоге журналисты заметили, что Тарзан и мама Наташи Королевой Людмила Порывай удалили друг друга из друзей в соцсетях, подстегнув слухи о конфликте внутри семейства. Однако Сергей Глушко опроверг эти разговоры, заявив, что они безосновательны.

«Да у вас там такое пишут вообще. Нас разводят по несколько раз в год и у нас прекрасные отношения с тещей. Уж в семье-то мы придем к общему знаменателю», — процитировало Сергея Глушко издание Рopcake.tv.

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