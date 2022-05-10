Прильнула к груди: Наташа Королева на фоне слухов о разводе появилась с мужем на публике

Наташа Королева более двух месяцев не выходила на связь с поклонниками в Сети. Однако, общественность узнала о драме, разыгравшейся в семье артистки: ее муж и мама крепко разругались на фоне событий на Украине и удалили друг друга из соцсетей.

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А когда Королева нашлась, обручального кольца на ее руке не оказалось. Заговорили, что звезда рассталась с Сергеем Глушко. Однако, в День Победы исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Синие лебеди» показала семейную идиллию с возлюбленным. Они вместе появились на празднике в четь 9 Мая, и певица позировала у мужа на широкой груди, нежно прильнув к нему.

А вечером они вдвоем отправились на празднование, которое традиционно из года в год организует подруга Наташи Королевой Ида Достман. Там они с Тарзаном не отходили друг от друга.

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