«Он по-своему зомбирован»: Данилко признался, что в ужасе от высказываний Тарзана о звездах

Певец Андрей Данилко, которого в России все знают, как Верка Сердючка, заявил в интервью одному из каналов в Сети, что в шоке от высказываний культуриста Тарзана относительно событий на Украине.

«Слушаю Тарзана… Я в ужасе. Как такое можно сказать, когда твоя жена — украинка из Киева? Опять же, я ему не судья. Наверное, он по-своему зомбирован. Но, может, он так думает… Что сказать?» Андрей Данилко

Ранее Тарзан высказал свою позицию в социальных сетях. В частности, он заявил, что хочет поздравить от души с тем, что уехали из страны те, кто учится сейчас картавить.

Напомним, что Тарзан и Наташа Королева уже 20 лет в браке. У них есть общий сын Архип.

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