«Виноват только тем, что женат на той, которую ни разу не видел в спальне»: Кушанашвили – о Галкине

Как отметил телеведущий, его коллега «не врет ни в чем».

Телеведущий Отар Кушанашвили в стриме «Каково?!» высказался о телеведущем Максиме Галкине, который уехал из своей страны.

«Если парень по фамилии Галкин только тем виноват, что он женат на той, которую ни разу не видел в спальне. Если вы хотите, чтобы я предал его. Как я его предам? Он и его брат Дмитрий – мои друзья. Как я предам друзей. Он не врет ни в чем». Отар Кушанашвили

Как заметил Отар Кушанашвили, в его понимании музыкант Филипп Киркоров не человек. «Он какая-то матрица», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Максим Галкин вместе со своей семьей уже три месяца находится в Израиле. В Россию раньше осени он вряд ли вернется.

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