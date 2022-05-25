Киркоров скептически оценил идею петь композиции на русском иностранцами на аналоге «Евровидения»

Как отметил поп-король, идея конкурса была изначально в том, чтобы все исполняли песни на своем родном языке.

Музыкант Филипп Киркоров не поддержал идею, чтобы на аналоге «Евровидения», если его когда-то создадут в России, иностранные музыканты исполняли композиции на русском языке.

В то же время он заметил, что в конкурсе смогут принять участие многие азиатские певцы, которым сейчас закрыт путь на «Евровидение», сообщает 5-tv.ru.

«Идея «Евровидения» была изначально в том, чтобы все страны пели на своем языке. А потом правила изменились, и все перешли на английский. Но посмотрите, что произошло в прошлом году: первое место заняла песня на итальянском, второе — на французском, третье — на испанском или тоже на французском, четвертое — на хорватском, пятое — на украинском». Филипп Киркоров

Напомним, что в России все серьезнее звучат заявления о создании аналога «Евровидения». Это случилось после того, как нашу страну не допустили к участию в конкурсе в этом году.

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