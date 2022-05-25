«Они могут вернуться порознь»: Шахназаров заявил, что Галкин из Израиля «наговорил на статью»

По словам журналиста, информация о разводе звездной пары не подтверждается.

Журналист Михаил Шахназаров в эфире подкаста «Полный абзац» заявил, что информация о предстоящем разводе юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой была обычным «лажовым вбросом».

«Они могут вернуться порознь, хотя Максим там на статью наговорил, как я понял». Михаил Шахназаров

Как отметил Михаил Шахназаров, он не хочет устраивать охоту на ведьм, но россияне должны научиться уважать себя. Он напомнил, что, покинув Россию, Максим Галкин стал записывать ролики о деньгах и своих финансовых потерях. С такими приоритетами, как он считает, возвращаться на родину юмористу не стоит.

Напомним, что Максим Галкин и его семья уже три месяца живут в Израиле. Раньше осени звезды в родной стране появляться не намерены.

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