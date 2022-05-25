Кушанашвили обвинил Бабкину в лицемерии после ее нелестных слов в сторону Пугачевой

По словам телеведущего, если звезда отрабатывает деньги, то делает очень топорно.

Телеведущий Отар Кушанашвили в стриме своей программы «Каково?!» негативно отозвался о певице Надежде Бабкиной.

«Вопрос, какие ты делаешь интервью. Если лицемерные, как Надежда Бабкина, которая обрушилась при создании комитета по защите монгольской песни на Пугачеву. Если так отрабатываешь деньги, ну тогда это топорно». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, если бы ему дали деньги, то он сделал интервью с Машковым и устроил ему прессинг. «Спросил бы его, почему он вывесил букву Z», — заявил Отар Кушанашвили.

Ранее Надежда Бабкина заявила в отношении Аллы Пугачевой: «Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!»

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