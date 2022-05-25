«Мы совершенно оказались полярными людьми»: Кушанашвили негативно высказался о Баскове

Как отметил телеведущий, это уже не тот Коля, которого он любил.

Телеведущий Отар Кушанашвили в стриме «Каково?!» заявил, что перестал понимать в последнее время музыканта Николая Баскова.

«Мы совершенно оказались полярными людьми. Но память о том, как он помог мне организовать похороны моего папы… Я об этом никогда не забуду. Но то, что он говорит сейчас. Это не тот Коля, которого я люблю». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, он понимает, почему Киркоров встал на защиту украинского депутата Медведчука. «Что касается Киркорова и его защиты Медведчука, то я объясняю это их дружбой. Концерты — блестящие. Выдающийся артист. Но по-человечески много вопросов», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что в свое время Николай Басков помог финансово Отару Кушанашвили с похоронами отца. Телеведущий был ему всегда за это благодарен.

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