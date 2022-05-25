«Коленька всегда хотел делать то, что когда-то делал я»: Киркоров подколол Баскова за идею с «Евровидением»

По словам поп-короля, сам он готов выступать только в роли консультанта данного мероприятия.

Музыкант Филипп Киркоров подколол своего коллегу и давнего друга Николая Баскова, который выступает одним из инициаторов создания в России аналога «Евровидения».

«Коленька всегда хотел делать то, что когда-то делал я. Но кто-то же должен продолжать, я же не наложил вето на свои идеи. Это прекрасно, что у идей есть продолжение». Филипп Киркоров

Как заметил Филипп Киркоров, он пока не знает, как можно сделать аналог «Евровидения» в России. В то же время он согласен быть консультантом, если его, конечно, позовут, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что в России все активнее ведутся обсуждения о создании своего варианта песенного конкурса «Евровидение». Одним из первых, кто выступил с такой инициативой стал продюсер Иосиф Пригожин. Его поддержали некоторые другие звезды.

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