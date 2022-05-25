«Славься, Отечество наше»: Отар Кушанашвили нецензурно начал исполнять гимн России

Телеведущий Отар Кушанашвили в стриме своей программы «Каково?!» ответил на вопросы своих подписчиков. При этом он негативно высказался о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове, а затем и вовсе с матом запел гимн России.

«Оцените поведение Рамзана Кадырова до и после 24 февраля», — спросил его поклонник.

«До 24 февраля я безоговорочно поддерживал его, когда он пресекал хамство своих соплеменников. Я безоговорочно симпатизировал некоторым проявлениям. После не вызывает у меня симпатии». Отар Кушанашвили

Как отметил Кушанашвили, ему часто задают вопрос, где он был восемь лет. «На лоботомии, около промышленного центра, где мы записываем программу «Каково?!» — заявил он.

После этого Отар Кушанашвили понял, что наговорил лишнего, и с матом затянул: «Славься, Отечество наше ох…».

Напомним, что Отар Кушанашвили уже не раз крайне противоречиво высказывался о России. При этом пока ему по каким-то причинам все сходит с рук.

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