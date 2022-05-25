Лариса Долина впервые высказалась о ситуации вокруг Украины

По словам певицы, она все видит и все знает.

Певица Лариса Долина в соцсетях впервые высказалась о ситуации на Украине. Исполнительница заметила, что в ее сердце соединились разные чувства, которые пытаются договориться между собой.

«Я все вижу и все знаю. Знаю правду. Я люблю Каспий, там родилась. Я бесконечно люблю свою родную и любимую Одессу». Лариса Долина

Как отметила Лариса Долина, много лет назад она стала гражданкой России и любит теперь эту страну. Здесь она обрела себя в профессии и стала счастливой. Именно в России Долина стала личностью и обрела поклонников своего творчества. Также Лариса Долина поблагодарила публику, которую ее выслушала.

Напомним, что Лариса Долина — народная артистка России. Она трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии «Овация».

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