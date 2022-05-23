«Сильная, бесстрашная, справедливая»: какие достоинства Долина нашла у 63-летней именинницы Гузеевой

Лариса Долина одной из первых поздравила именинницу, свою тезку, Лариса Гузееву с днем рождения. Ей исполнилось 63 года. Джазовая певица осыпала телеведущую комплиментами, заверив, что та обладает самыми лучшими качествами, такими как: справедливость, бесстрашие и сила духа. Артистка считает, что только своим появлением Лариса Гузеева может сделать любую программу самобытной, яркой и запоминающейся.
«Ларик, с днем рождения! Сильная, бесстрашная, справедливая, прекрасная актриса и ведущая, сделавшая из обычной программы незабываемое шоу! Только благодаря тебе его смотрят миллионы! Я тебе желаю получать удовольствие от всего, что происходит в твоей жизни! Здоровья, счастья, любви и удачи! Люблю», — отметила Долина.
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