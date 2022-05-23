Шнуров: «Лепс, Долина, Басков и Бабкина не написали ни одной песни, чему они научат молодежь?

На прошлой неделе стало известно, что в России создадут музыкальную ассоциацию для того, чтобы в период кризиса поддержать артистов. Входить в объединение будут Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал. А возглавит организацию Николай Басков.

Сергей Шнуров на вопрос журналиста Teleprogramma.pro Ольги Храбрых раскритиковал эту новость. Артист считает, что этим коллегам не место в данной ассоциации.

«Ведь из всех вышеперечисленных лиц — только Олег Газманов сам пишет песни. Больше никто. Чему эти люди могут научить других людей? Кто среди них Чайковский? Нет таких», — резко отметил музыкант.

Шнуров также напомнил, что являлся наставником в популярном проекте Первого канала «Голос». И победители, по его словам, теряются, так как им нечего петь в дальнейшем.

«Им элементарно не хватает песен!» — добавил Шнуров.

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