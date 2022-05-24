С акцентом на ножки: Долина в белом комбинезоне с мини-шортами щегольнула на празднике Подольской

Лариса Долина является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и может похвастаться большим количеством хитов. Примечательно, что артистка и в 66 лет может похвастаться стройной фигурой.

Она смогла похудеть больше чем на 20 килограммов. Также Лариса Александровна сменила гардероб и может похвастаться блестящими платьями и яркими костюмами. Звезда записывает дуэты с популярными молодыми исполнителями.

Не так давно Долина посетила премию «Жара». Она выбрала освежающий костюм с брюками клеш. А вот на днях артистка провела время на празднике, который устроила Наталья Подольская в честь своего юбилея.

На вечеринке был белый дресс-код. Не только именинница, но и Пелагея, Юлия Проскурякова и другие гости облачились в наряды в молочных тонах. На этот раз Лариса Александровна одела комбинезон с мини-шортами и укороченную куртку.

Примечательно, что она подчеркнула свои стройные ножки. Долина покрасовалась на публике, держа в руках серебристую сумочку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что ее образ очень удачный. «Какие все красивые», «Просто бесподобно», «Ну что за чудесная женщина! Как вам идет белый цвет», «Лук просто лишает дара речи! Как же круто вы выглядите», «Не дашь и 40 лет! Крутая», «Ох, какие ножки! Мне кажется, вы всех затмили», «Безумно хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

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