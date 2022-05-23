«Упрекать, что нет патриотизма!»: Кушанашвили ответил Бабкиной, которая прошлась по уехавшей за границу Пугачевой

Журналист и блогер Отар Кушанашвили не раз выступал в защиту Максима Галкина, когда того осуждали за позицию. На этот раз шоумен в своей передаче «Каково?» заступился за Аллу Пугачеву, которую упрекнула в отсутствии патриотизма Надежда Бабкина.

Бабкина, напомним, осудила Примадонну, признавшись, что не понимает, «как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы». Кушанашвили решил напомнить, много ли патриотизма в творчестве ансамбля «Русская песня», кормившегося из бюджета столицы.

«Если сумасшествие будет длиться, вдруг она останется там? Она имеет право остаться там. Она имеет право быть в Израиле ровно столько, сколько захочет. Упрекать ее на пресс-конференции в том, что нет патриотизма! Она сделала для страны столько, что слово «патриотизм» в ее песнях, она песнями сделала больше, чем вы вот этим всем. Потому что про театр «Русская песня» я все время слышу про дотации из мэрии», — упрекнул Бабкину Кушанашвили.

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