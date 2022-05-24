«Сохранить имущество»: Жигалова объяснила, почему Галкин и Пугачева могут развестись

Как отметила видеоблогер, кто-то из них при таких раскладах сможет всегда приезжать в Россию.

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» объяснила, почему юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева могут развестись.

«Все обсуждают, что Галкин и Пугачева готовы развестись, чтобы сохранить имущество и чтобы иметь возможность периодически одному из них возвращаться в Россию. Или уехать обратно в родную страну насовсем. Я думаю, что это все-таки ближе Алле Пугачевой». Алена Жигалова

По словам Жигаловой, про развод Алла Пугачева ничего не ответила, а лишь нервно посмеялась, а Максим Галкин юркнул в машину. «Я, конечно, надеюсь, что все это неправда. Если развод все-таки состоится, то я надеюсь, что нас ждет не менее яркая эпопея, чем у Эмбер Херд с Джонни Деппом. Только надеюсь, что там обойдется без тех сюрпризов, что сделала Херд Деппу», — заметила Алена Жигалова.

Ранее Алла Пугачева отмечала, что не собирается разводиться с Максимом Галкиным. Звездная пара уже три месяца находится в Израиле.

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