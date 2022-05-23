Отар Кушанашвили жестко раскритиковал шоу Елены Блиновской

Журналист уверен: перформанс тренера личностного роста не стоит тех денег, которые пришлось платить за билеты.

Отар Кушанашвили подверг критике выступление блогера и тренера личностного роста Елены Блиновской. Билеты на шоу Блиновской стоили от 7 до 20 тысяч рублей, во время представления Блиновская качалась на качелях, танцевала и резвилась под водопадом.

По мнению Отара Кушанашвили, весь этот перформанс совершенно не стоит тех денег, которых за него заплатили зрители.

«Люди сегодня настолько потеряны, что им все равно, за кем идти».

Он убежден, что Елена Блиновская — вовсе не пустое место, она бизнесвумен, хорошо разбирающаяся в психологическом воздействии на людей.

«Ей знакомо обрабатывание людей идеологически», — цитирует слова журналиста «Московский комсомолец».

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