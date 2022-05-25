«Новикова не выступает, Шифрин думает, что очень умен»: Кушанашвили нелестно отозвался о юмористах

Телеведущий Отар Кушанашвили в стриме своей программы «Каково?» ответил на вопросы подписчиков.

«Кто из нынешних юмористов, кроме вас, конечно, достоин внимания?» — спросил один из них.

«Удивить меня мало кто может. Я изобрел юмор. Я изобрел его. Клара Новикова уже не выступает. Я запретил ей выступать. Ефим Шифрин все время качается и цитирует Гоголя. Думает, что он очень умен. Грушевский так лижет ЦСКА. Он все время ест у них бутерброды». Отар Кушанашвили

Любопытно, что Кушанашвили все-таки осекся относительно Грушевского. «Хотя он поклонник программы «Каково?». Миша, ты один из лучших юмористов на земле. Мне достаточно читать только Жванецкого», — заявил Отар Кушанашвили.

Напомним, что Отар Кушанашвили регулярно нелестно отзывается о различных звездах шоу-бизнеса. От него достается многим российским селебрити.

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