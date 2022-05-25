«Шикарная актриса, мама и жена!»: Проскурякова трогательно поздравила Орбакайте с 51-летием

Семья Игоря Николаева давно и плотно дружит с родственниками Аллы Пугачевой.

Для Игоря Николаева его карьерный взлет начался после знакомства с Аллой Пугачевой. Переехав из Сахалина в Москву, он познакомился с супругами-поэтами Михаилом Таничем и Лидией Козловой.

Козлова ему дала свои стихи «Айсберг», чтобы тот написал для Примадонны композицию. С ней он и пришел к Алле Борисовне. Звезда разглядела талант и не отказала молодому композитору в сотрудничестве. Песня «Айсберг» в итоге прославила Николаева, дала дополнительные бонусы к известности Пугачевой.

Игорь Николаев помнит об этом всю жизнь и тесно дружит не только с самой певицей, но и со всем ее семейством, включая ее дочь Кристину Орбакайте. Жена народного артиста Юлия Проскурякова полностью разделяет интересы и теплоту отношений с мужем.

Поэтому в день 51-летия Кристины Орбакайте она одной из первых поспешила поздравить артистку.

«С днем рождения, Кристина! Шикарная актриса, женщина, певица, мама и жена! Будь счастлива! Мы тебя очень любим!» — написала трогательные слова жена Игоря Николаева в своем телеграме.

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