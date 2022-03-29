Влюбились в цирковом училище, а теперь трое внуков на двоих: что известно о браке Пугачевой с литовцем Орбакасом

В этих отношениях Примадонна впервые стала мамой. У нее родилась дочка Кристина.

Первый брак Аллы Пугачевой продлился всего четыре года. Мужем артистки стал литовец Миколас Орбакас. Именно с ним в отношениях певица впервые стала мамой. У пары родилась дочка Кристина. А когда малютке-доченьке было всего два года, ее родители разошлись.

Кстати, с первым мужем Примадонна познакомилась в цирковом училище. Они вместе учились. На тот момент молодая Алла не сумела сохранить брак даже ради ребенка. Сама Кристина Орбакайте как-то упомянула, что росла в строгости. Ее воспитанием занималась бабушка — мама Пугачевой.

Примадонна много гастролировала, ездила по городам и весям. Она мало уделяла внимания дочке Кристине. А та занималась музыкой, потом стала ходить в балетную студию. А когда дочка подросла Алла Пугачева стала брать ее на свои концерты. Кристина Орбакайте много времени проводила за кулисами.

С отцом Миколасом Орбакасом певица поддерживает теплые семейные отношения. Единственным связующим звеном Примадонны с первым мужем была и остается их дочка Кристина. К тому же, у экс-супругов трое внуков на двоих: Никита Пресняков и Дени Байсаров, а также Клавдия Земцова.

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