«Она лежала в постели»: как Николаев напросился в гости к больной Пугачевой

Не секрет, что Игорь Николаев стал знаменитым после начала сотрудничества с Примадонной.

Игорь Николаев познакомился с Аллой Пугачевой, когда его карьера композитора только начиналась. Он приехал с Сахалина и пытался покорить Москву, однако уже на этом этапе успел подружиться с супругами-поэтами Михаилом Таничем и Лидией Козловой.

Иногда захаживал к ним просто так в гости — отобедать домашним борщом. В один из таких дней он спросил у Козловой — не даст ли она ему какую-то песню, чтобы написать на нее стихи и предложить Пугачевой. Поэтесса дала «Айсберг».

«Когда Игорь приехал к Пугачевой, она лежала в постели больная, с гриппом. Рядом сидел Андрюша Вознесенский и еще какие-то люди», — рассказала Лидия Козлова изданию 7days.ru.

Примадонна сказала молодому композитору: «Ну показывай, с чем пришел».

Николаев исполнил три песни, две из них были очень красивыми и глубокими, но Вознесенский посоветовал взять именно «Айсберг», он заверил, что она обязательно должна стать шлягером. Алла Пугачева ему поверила, болезнь как рукой сняло, встала и в этот же день сделала запись своего бессменного хита, а имя Игоря Николаева стало известно всему Советскому Союзу.

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