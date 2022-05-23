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Искрометные цитаты Ларисы Гузеевой из «Давай поженимся!»
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Шашлык прямо в студии и танцующая Сябитова: как Гузеева год назад отмечала день рождения

Ведущая «Давай поженимся!» на Первом канале была удивлена тому, какой сюрприз ей устроили коллеги и ассистенты.

Шашлык прямо в студии и танцующая Сябитова: как Гузеева год назад отмечала день рождения
Лариса Гузеева. Фото: кадр из программы "Давай поженимся!"

23 мая Лариса Гузеева отмечает день рождения. Ей исполнилось 63 года. Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале вспомнила, как год назад праздновала день рождения. Прямо в студии для нее приготовили шашлык на мангале, а главная телесваха страны Роза Сябитова приплясывала на месте, скандировав с ассистентами: «С днем рождения!» Именинница пришла в полный восторг от такого сюрприза. К тому же в студии для телеведущей накрыли банкетные столы с десертами, деликатесами и легкими закусками.

«Год назад… Лучший мой день рождения! Спасибо всем за поздравления! Верю, что все еще будет!» — отметила Лариса.

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