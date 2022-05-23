Шашлык прямо в студии и танцующая Сябитова: как Гузеева год назад отмечала день рождения

Ведущая «Давай поженимся!» на Первом канале была удивлена тому, какой сюрприз ей устроили коллеги и ассистенты.

23 мая Лариса Гузеева отмечает день рождения. Ей исполнилось 63 года. Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале вспомнила, как год назад праздновала день рождения. Прямо в студии для нее приготовили шашлык на мангале, а главная телесваха страны Роза Сябитова приплясывала на месте, скандировав с ассистентами: «С днем рождения!» Именинница пришла в полный восторг от такого сюрприза. К тому же в студии для телеведущей накрыли банкетные столы с десертами, деликатесами и легкими закусками.

«Год назад… Лучший мой день рождения! Спасибо всем за поздравления! Верю, что все еще будет!» — отметила Лариса.

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