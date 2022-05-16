Назад, в Россию: покинувшая страну Лариса Гузеева показала кадры из самолета

Телеведущая, по всей видимости, уже дома, в Москве.

Многие звезды в феврале и марте массово стали уезжать за границу. Кто-то сделал это открыто, некоторые – тайно и тихо. О том, что Лариса Гузеева – среди покинувших страну, может, никто бы и не узнал, если бы ее фото не слили в Сеть: телеведущая засветилась в Болгарии, кадры с ней облетели Интернете, и тайное стало явным.

Сейчас, по всей видимости, пришло время возвращаться домой, в Москву. Гузеева намекнула об этом, запостив кадр из самолета, на котором запечатлела стюардессу с отражающимся иллюминатором на спине.

«Удивило», — подписала фото Гузеева. Напомним, у ведущей шоу «Давай поженимся!» в Болгарии собственная квартира. И когда вскрылся ее отъезд, она оправдалась, почему покинула Россию: мол, последствия коронавируса пытается «зализать».

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