«Непотребства с продавщицей?»: Гузеева в бешенстве съязвила о том, что ее застукали в магазине в Болгарии

Лариса Гузеева пришла в бешенство, прочитав в СМИ новости о себе. Так, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале недоумевает, откуда журналисты берут такие странные обороты речи, говоря о том, что она тайно улетела в Болгарию, где ее подловили в супермаркете.

Актриса заявила, что она вовсе не Бэтмен и не Человек-Паук, чтобы тайно куда-то летать. Да и, кстати, что значит «застукали», негодовала звезда. По мнению теледивы, это звучит так, словно она занималась какими-то непотребствами с продавщицей.

«Новости о себе: Гузеева тайно улетела в Болгарию. Гузееву застукали в супермаркете Болгарии. Я что, Бэтмен или Человек-Паук, чтобы тайно? А как меня застукали в магазине? Я что, занималась непотребством с молоденькой продавщицей в отделе распродаж запчастями для мясорубок? Дебилы! Ни ума — ни фантазии. Я вот со своим другом Санькой в детстве хотела улететь на Луну. И чего не улетела!» — отметила Гузеева.

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