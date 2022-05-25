Иосиф Пригожин озвучил сумму, которую заработал на первом «Золотом граммофоне»

Как отметил продюсер, именно он стоял у истоков создания престижной музыкальной награды.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro подтвердил, что именно он стоял у истоков создании престижной музыкальной награды «Золотой граммофон».

«Бывшие владельцы «Русской Медиагруппы», ее первые акционеры Виталий Богданов, Сергей Архипов это могут подтвердить. Я не собираюсь ни перед кем оправдываться. Я и придумал, и сделал». Иосиф Пригожин

Как отметил Иосиф Пригожин, в те годы он работал с артистом Вахтангом Кикабидзе и дружил с руководителями «Русской медиагруппы». «Их офис располагался недалеко от Курского вокзала. Я сказал: «Давайте сделаем русский «Грэмми». Взял организацию на себя. У меня даже бумаги сохранились. Я это делал во имя хорошего дела. У меня очень хорошая рука, счастливая. Я сделал первый «граммофон». Договаривался с руководством Первого канала поставить его в эфир. Пошел в «Газпром», в студию «Союз», — вспомнил Пригожин.

По словам продюсера, он лично на своем автомобиле завозил артистов на премию в Кремль. «Они выступали, а я их обратно потом вывозил. В Центральном доме литераторов был банкете. Я заработал три тысячи долларов на всем «граммофоне». Это было мало. Один процент от тех сумм, которые я привлек. Я не претендовал на собственность. Потом «Золотой граммофон» стали делать другие люди, но идею подарил все-таки я», — заметил Пригожин.

Ранее видеоблогер Алена Жигалова усомнилась, что именно Иосиф Пригожин придумал «Золотой граммофон». Она подколола продюсера, заявив, что может и «Песню года» создал тоже он.

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