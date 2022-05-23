Филипп Киркоров сделал заявление о чувствах и эмоциях

Ходят слухи, что у поп-короля роман с Анной Асти.

На прошлой неделе Филипп Киркоров заступился за певицу Анну Асти, которую раскритиковала бывший продюсер Нателла Крапивина. Она назвала артистку «располневшей Лободой».

Король российской эстрады ответил украинке в свойственной себе манере, назвав работу Крапивиной «цирком фриков». А в понедельник музыкант написал в соцсетях таинственное сообщение.

«В жизни нужно давать волю своим чувствам и эмоциям, а иначе они вас сожрут изнутри…» — заметил Киркоров.

В последнее время Филипп часто появляется на светских мероприятиях в компании Анны Асти. Многие поговаривают, что у артистов возникли чувства. Однако другие пользователи Сети уверены, что таким образом музыканты пиарят свою новую совместную песню.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.